Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.
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1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант26 ноября в 04:10

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Как дольщику получить обратно свои деньги со счета эскроу?

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Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах

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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

ТАСС26 ноября в 01:43

В ГД внесен проект о получении дольщиками процентов со счетов эскроу

РИА Новости26 ноября в 03:57

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов

РБК26 ноября в 03:06

Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт

Lenta.ru26 ноября в 02:38

Дольщики могут получить процент с эскроу-счетов

REGNUM26 ноября в 06:03
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:21, Ашберн
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Людей эвакуировали из Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда, а также 1-го Западного окружного военного суда, в Смольнинский и Пушкинский районные суды поступили сообщения о минировании.
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