Экономика
RT на русскомВ Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:05
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Экономика
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Экономика
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
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В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
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Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
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У хоккеиста из команды Лукашенко нашли коронавирус
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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
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Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38
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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Авто
АвтоВАЗ начал снимать машины с гарантии
С 15 апреля АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей . Машину забрать в дилерском центре или заказать доставку на дом.
Авторамблер вчера в 13:05
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск в «усилении агрессии» в провинции Идлиб
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское правительство Башара Асада в «усилении агрессии» на территории провинции Идлиб, где в марте завершились активные бои между военными двух стран.
News.ru вчера в 16:08
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Поклонники собирают деньги для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
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Экономика
Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса
Быстрого "отскока" российской экономики после вызванного распространением коронавируса кризиса может не быть, в результате чего кризис будет долгим, предположил глава Сбербанка Герман Греф.
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Два наиболее вероятных сценария предполагают падение продаж на четверть (до 1,3 млн машин) и на 37% (до 1,1 млн машин) в 2020 году.
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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
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Армия и оружие
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Политика
Трамп решил приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
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Здоровье
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Ольга Прокофьева сообщила, что Анастасии Заворотнюк «очень повезло»
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Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Греф назвал выгодной сделку по покупке правительством акций Сбербанка
Покупка акций Сбербанка у ЦБ является «исключительно выгодной сделкой» для правительства, рассказал председатель правления кредитной организации Герман Греф в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
Rambler News Service 08:33
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Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46