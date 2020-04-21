Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.

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