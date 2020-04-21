Экономика
RT на русскомВ Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:05
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ
На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
Шоу-бизнес
В сети появились кадры Кайли Дженнер без макияжа и накладных волос
22-летняя Кайли Дженнер попала в объективы папарацци без фирменного макияжа и длинных уложенных волос Самая молодая миллиардерша мира на время самоизоляции отказалась от мэйкапа и укладки, отдав предпечтение естественности.
Газета Metro 07:23
Культура
«Зулейха открывает глаза»: с каждым днем зрителей все больше
ГТРК Ставрополье 14:59
Общество
Во Владикавказе митингуют «неверующие в коронавирус»
Пункт А вчера в 09:43
Политика
Минсельхоз: Россия не запрещала экспорт гречки в страны ЕАЭС
Россия не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию, заявили в Минсельхозе.
Российская газета 11:22
Общество
Жительница Калининграда рассказала, что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» с требованием удалить комментарий
Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала «Медиазоне», что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить комментарий «ВКонтакте».
Медиазона 15:42
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Общество
Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напилась в прямом эфире
Территория новостей 08:24
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Единоборства
Лебедев рассказал, почему решил уйти из бокса
RT на русском 05:23
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Хоккей
НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко
Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.
REGNUM 01:14
Происшествия
На обыске у стрелка в Апраксином дворе нашли автомат Калашникова
После случившегося полицейские осмотрели комнаты в небольшом по размеру отеле, обнаружили патроны и автомат Калашникова.
Фонтанка.Ру 15:49
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
Наука
Стало известно, как коронавирус разрушает сосуды и весь организм
Ответственная за продолжающуюся пандемию болезнь COVID-19 может вызывать полиорганную недостаточность после поражения кровеносных сосудов по всему организму человека, что было обнаружено в новом исследовании, которое на прошлой неделе опубликовал Lancet.
Популярная механика 12:59
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19