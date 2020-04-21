Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:03

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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса

Комсомольская правда00:05

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Газета.Ruвчера в 23:19

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

RT на русскомвчера в 23:03
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
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iReactor 08:23
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Российская газета 11:22
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Общество

Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
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Происшествия

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ТАСС 09:00
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Политика

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Вести.Ru вчера в 23:55
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Религия

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Ксения Собчак напилась в прямом эфире

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Экономика

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

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Экономика

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Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
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Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
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Транспорт

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