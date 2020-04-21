Экономика
RT на русскомВ Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:05
Депутат ГД предложил оставить индексацию тарифов ЖКХ на прошлогоднем уровне
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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Коммерсантъ вчера в 15:39
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Коммерсантъ вчера в 07:26
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Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России
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РИА Новости вчера в 07:34
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Xiaomi представила бюджетный электросамокат Scooter 1S
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Inc-news.ru 03:36
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Общество
Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
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Ferra 03:19
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Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
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Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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Несколько стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, рассказали ТАСС в российском МИДе.
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление члена международного комитета бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о том, что необходимость снятия санкций связана с предотвращением глобальной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса.
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52 тысячи
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Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7,9%. Они оцениваются в $25,87 за баррель.
News.ru вчера в 14:42
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество
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РБК 01:30
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
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В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции выздоровели уже 2057 человек.
ТВ Центр 03:29
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
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РИА Новости 02:22
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Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25