Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:03

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Эксперт оценил предложение ограничить рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Москва 2402:32

Рост тарифов ЖКХ предложили заморозить на уровне 2019 года

Телеканал 360°00:42

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Газета.Ruвчера в 23:19

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса

Комсомольская правда00:05

Депутат ГД предложил оставить индексацию тарифов ЖКХ на прошлогоднем уровне

Московский Комсомолецвчера в 23:22

Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Известия00:27

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

RT на русскомвчера в 23:03
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Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,3K
Общество

Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе

В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Армия и оружие

Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»

Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия вчера в 07:23
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Политика

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
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Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM вчера в 10:12
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
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Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
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Политика

Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
2,7K
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный электросамокат Scooter 1S

Xiaomi Scooter 1S может работать в трех режимах энергосбережения: ЭКО (ECO), нормальный режим (D) и спортивный режим (S).
Inc-news.ru 03:36
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,2K
Общество

Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
Взгляд.ру 03:35
Общество

Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Гаджеты

Стала известна дата анонса фирменной оболочки Xiaomi MIUI 12

Долгое время считалось, что Xiaomi представит новую версию своей фирменной оболочки ближе к осени, возможно даже в сентябре текущего года.
Ferra 03:19
4
Энергетика

Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
2
Политика

Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

Несколько стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, рассказали ТАСС в российском МИДе.
Коммерсантъ 03:38
7
Политика

В Госдуме поддержали призыв немецкого депутата к отмене санкций

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление члена международного комитета бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о том, что необходимость снятия санкций связана с предотвращением глобальной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 03:18
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52 тысячи

В пятёрке регионов по приросту заболевших: Москва (+ 3083 случая за сутки) Московская область (+ 718) Санкт-Петербург (+ 127) Нижегородская область (+ 101) Свердловская область (+ 84) Статистика по всем субъектам выглядит так: Всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 52763 случая коронавируса во всех регионах, умерло 456 пациентов, выздоровело 3873.
Life.ru 03:36
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7,9%. Они оцениваются в $25,87 за баррель.
News.ru вчера в 14:42
Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
12
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
15
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Общество

За сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 219 пациентов

В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции выздоровели уже 2057 человек.
ТВ Центр 03:29
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Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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Финансы

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
27
Как работают Яндекс.Новости?
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