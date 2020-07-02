Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось
Согласно документу
, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации.
RT на русском11:38

Подробнее о событии

Сотрудникам ФСБ предложили запретить разглашение профессиональной тайны

РБК12:18

В Госдуму внесли проект о запрете разглашать профессиональную тайну ФСБ

РИА Новости11:16

Депутаты предлагают запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Коммерсантъ12:05

Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

RT на русском11:38

В РФ предложили запретить публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения

Интерфакс11:25

В ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

Газета.Ru12:15

В Думу внесли законопроект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

ТАСС11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
409
Политика

В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей

Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
2
Киберспорт

Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
2
Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
230
Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

РБК 03:02
84
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
1K
Общество

Европейские банки договорились создать единую платёжную систему

В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
RT на русском 12:00
35
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
2
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
921
Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
РБК 18:17
10
Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160

Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.
ТАСС 09:51
Кино

Марго Робби ударила Леонардо Ди Каприо по лицу из-за роли в фильме

Pravda.Ru 08:12
1
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
2,2K
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
407
Политика

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
9
Политика

Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами

Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
2
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
301
Космос

Парфюмеры совместно с NASA создают духи с запахом космоса

UfaTime.ru 03:18
10
Общество

Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох

Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.
РЕН ТВ 16:45
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Кино

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» оставит первую часть далеко позади

Popcornnews.ru 17:30
1
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
818
Киберспорт

Геймплей «королевской битвы» Hyper Scape от Ubisoft покажут 2 июля

CyberSport.ru 10:12
4
Энергетика

Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике

Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН 07:40
Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 34 пациента с COVID-19, заявили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:36
1K
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
462
Общество

У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
43
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Китайские ученые обнаружили в своей стране потенциально опасный свиной грипп.
7 регион 14:50
21
Авто

Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus

В Сети появились рендеры обновленного универсала Lada Largus, над которым у специалистов АвтоВАЗа кипит работа.
Letnews.ru 09:10
8
Гаджеты

BMW обновляет программное обеспечение

Обновление планируется выпустить в третьем квартале 2020. BMW долго разрабатывала данную функцию.
Car.ru 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное