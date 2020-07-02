с чего всё началось

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне.

Здоровье Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.

Происшествия Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества. 8

Технологии В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций. 11

Здоровье Диетолог рассказала о вреде меда Как рассказала врач-диетолог Ольга Деккер, гликемический индекс меда равен 60 единицам, за счет чего он резко повышает уровень глюкозы в крови.

Происшествия Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели. 266

Экономика Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.

Экономика «Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.