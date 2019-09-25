Политика

Пятый каналПятый каналВ Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США. Данная мера может стать своеобразным ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Проигрыш в лотерею: в России предложили запретить грин-карты

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России придумали, как ответить США на невыдачу виз дипломатам

РЕН ТВ06:10

В Думе допустили отмену в России лотереи на получение грин-карт

Интерфакс08:18

В СПЧ оценили идею о запрете лотереи на получение грин-карт в России

РИА Новости09:05

Слуцкий допустил рассмотрение Госдумой идеи о запрете лотереи грин-карт

Известия08:57

Слуцкий допустил рассмотрение запрета лотереи на получение грин-карт

RT на русском09:03

В России могут запретить лотерею грин-карт США

URA.Ruвчера в 21:08

В Госдуме предложили запретить грин-карты из-за невыдачи США виз делегации ООН

Life.ruвчера в 19:45
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Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Происшествия

Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости 13:14
Политика

Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»

Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

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Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
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Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»

Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
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«Трактор» и «Металлург» проиграли свои вторые домашние матчи

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Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V

Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

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Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

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Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
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Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ

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НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Приставам разрешат взламывать квартиры россиян

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В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

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Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
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В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

На западе Подмосковья у магистрального газопровода обнаружили несколько пакетов, предположительно, со взрывчаткой, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 07:53
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Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

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