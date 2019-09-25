В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.

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В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США. Данная мера может стать своеобразным ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, сообщают «Известия».

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

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