Адвокаты Месси не уверены, что смогут победить «Барселону» в суде

Интерпретация пункта досрочного прекращения контракта ограничивает то, что ни один клуб не сделает шаг вперед, чтобы подписать игрока, заявив, что он свободен, так как однажды столкнется с юридической угрозой, что ему придется заплатить от одного евро до 700 миллионов.