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RT на русском
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В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — написано в тексте обращения.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Госдуме предложили временно запретить услуги караоке во всех заведениях

Lenta.ru00:37
РБК

В Госдуме предложили до конца года запретить караоке

РБК03:08
Московский Комсомолец

Депутаты Госдумы предложили запретить караоке

Московский Комсомолец01:07
РИА Новости

В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года

РИА Новости03:37
РЕН ТВ

Россиян предложили оставить без караоке из-за COVID-19

РЕН ТВ00:22
Газета.Ru

Депутат Госдумы предложил до конца 2020 года запретить караоке в России

Газета.Ru01:21
RT на русском

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

RT на русском00:00

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек

Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции принимают участие более 700 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек
РИА Новости03:41

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ruвчера в 13:17

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич выступил с публичным заявлением о том, что руководители Белоруссии обязаны сделать все, чтобы поменять статус русского языка в республике.
Live24вчера в 03:20
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Адвокаты Месси не уверены, что смогут победить «Барселону» в суде

Интерпретация пункта досрочного прекращения контракта ограничивает то, что ни один клуб не сделает шаг вперед, чтобы подписать игрока, заявив, что он свободен, так как однажды столкнется с юридической угрозой, что ему придется заплатить от одного евро до 700 миллионов.
ODDS.ru01:50