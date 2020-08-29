В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
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В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
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«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — написано в тексте обращения.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
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