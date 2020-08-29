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Российская газета
Российская газета

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Запретить до конца года в развлекательных заведениях петь караоке из-за распространения коронавируса предложили в Госдуме, сообщает RT. Соответствующее письмо отправлено в Минздрав России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Услуги дьявола!»: Вместе с караоке в Госдуме хотят запретить кальянные и стриптиз-клубы

Комсомольская правда07:54
РИА Новости

В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года

РИА Новости03:37
Lenta.ru

В Госдуме предложили временно запретить услуги караоке во всех заведениях

Lenta.ru00:37
РБК

В Госдуме предложили до конца года запретить караоке

РБК03:08
Московский Комсомолец

Депутаты Госдумы предложили запретить караоке

Московский Комсомолец01:07
RT на русском

В Совфеде оценили идею запретить оказание услуг караоке до конца года

RT на русском04:36
Газета.Ru

Депутат Госдумы предложил до конца 2020 года запретить караоке в России

Газета.Ru01:21

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала

По мнению Путило, редакция канала получает достаточно информации из Белоруссии, чтобы быть полностью в курсе происходящего, несмотря на то что сам создатель Nexta последний раз был в республике в 2018 году и сейчас находится в Польше.
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Жена Тарасенко опровергла информацию о завершении карьеры хоккеиста

Яна Тарасенко, жена нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, назвали лживыми и непорядочными тех журналистов, которые начали писать, что хоккеист в ближайшее время завершит карьеру.
ProstoProSport07:25

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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