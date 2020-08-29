Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Запретить до конца года в развлекательных заведениях петь караоке из-за распространения коронавируса предложили в Госдуме, сообщает RT. Соответствующее письмо отправлено в Минздрав России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Госдуме предложили временно запретить услуги караоке во всех заведениях

Lenta.ru00:37
RT на русском

В Совфеде оценили идею запретить оказание услуг караоке до конца года

RT на русском04:36
РБК

В Госдуме предложили до конца года запретить караоке

РБК03:08
Московский Комсомолец

Депутаты Госдумы предложили запретить караоке

Московский Комсомолец01:07
РИА Новости

В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года

РИА Новости03:37
РЕН ТВ

Россиян предложили оставить без караоке из-за COVID-19

РЕН ТВ00:22
Газета.Ru

Депутат Госдумы предложил до конца 2020 года запретить караоке в России

Газета.Ru01:21

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей
РБКвчера в 16:34
217

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
16

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
532

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
72

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

Кабинет министров одобрил направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска.
Российская газета04:44
7