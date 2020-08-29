В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Смотрите также
Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Депутат Рады Гео Лерос заявил, что его автомобиль сожгли
ГП РФ заявила об отсутствии преступных действий в отношении Навального
Европа пригрозила Турции санкциями за буровую деятельность
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
В США умер сыгравший главную роль в «Черной пантере» Чедвик Боузман
В России за сутки выявили 4,9 тыс. новых заболевших коронавирусом
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам
Глава правящей коалиции подтвердил решение Синдзо Абэ уйти в отставку
Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
Трамп обвинил демократов в необходимости США закупать нефть у России
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
В США умер сыгравший главную роль в «Черной пантере» Чедвик Боузман
Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой
Тренер бойца ММА Федора Емельяненко умер в возрасте 55 лет
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Запретить до конца года в развлекательных заведениях петь караоке из-за распространения коронавируса предложили в Госдуме, сообщает RT. Соответствующее письмо отправлено в Минздрав России.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии