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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Госдуме предложили временно запретить услуги караоке во всех заведениях

Lenta.ru00:37
Комсомольская правда

«Услуги дьявола!»: Вместе с караоке в Госдуме хотят запретить кальянные и стриптиз-клубы

Комсомольская правда07:54
РИА Новости

В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года

РИА Новости03:37
RT на русском

В Совфеде оценили идею запретить оказание услуг караоке до конца года

RT на русском04:36
РБК

В Госдуме предложили до конца года запретить караоке

РБК03:08
Московский Комсомолец

Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке

Московский Комсомолец09:19
Газета.Ru

Депутат Госдумы предложил до конца 2020 года запретить караоке в России

Газета.Ru01:21

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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«Вратарь галактики»: Космобольцы-добровольцы

Для начала — это подростковая околофантастическая комедия в стиле «Детей шпионов» (мы дожили до того, что спецэффекты нынче так дёшевы, что то, что за океаном за три копейки снимали двадцать лет назад, теперь может себе позволить и продюсер Сельянов на деньги Минкульта).
КиноКадр07:29

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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