В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
«Услуги дьявола!»: Вместе с караоке в Госдуме хотят запретить кальянные и стриптиз-клубы
Комсомольская правда07:54