Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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с чего всё началось

Проигрыш в лотерею: в России предложили запретить грин-карты

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии".
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URA.Ruвчера в 21:08

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Life.ruвчера в 19:45
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