Политика
РИА НовостиВ Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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с чего всё началось
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.Известиявчера в 17:01
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Политика
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Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Санкт-Петербурга.
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
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Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
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Зеленский в ООН рассказал о потере Украиной более 15% ВВП
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ФАН 01:34
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В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
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Серийное производство водородных топливных установок для небольших пассажирских самолетов будет налажено на мощностях компании ZeroAvia к 2022 году.
Planet Today вчера в 05:47
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Газета.Ru вчера в 23:54
Экономика
Польская и немецкая «дочки» Thomas Cook объявили о банкротстве
Польская туристическая компания Neckermann Polska, входящая в британскую туристическую группу Thomas Cook объявила о банкротстве.
ТАСС 04:30
Культура
Стала известна причина срыва Владимира Соловьева в эфире
Известный российские телеведущий Владимир Соловьев недавно устроил скандал прямо в эфире.
Дни24 02:40
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
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Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Политика
Матвиенко переизбрана спикером Совета федерации
Коммерсантъ 03:37
Политика
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
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Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
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ТВ Центр вчера в 01:28
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Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость
Уже шли съемки, а Заворотнюк искали замену.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
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Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян
Уроженец Республики Коми, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве пяти человек в 1998 году.
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Больше половины россиян считают рост цен самой острой проблемой
По мнению 59% россиян, рост цен является самой острой проблемой общества, следует из результатов опроса Левада-центра.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
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Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
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Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули от России на премию «Оскар»
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Авто
Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 миллионов евро
Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler на 960 миллионов долларов (около 61 млрд рублей) за «халатность» в ходе расследования дизельного скандала.
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В Донецке происходят взрывы на складе боеприпасов
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Политика
Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
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В России начат выпуск американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
Российская газета 03:16