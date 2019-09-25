Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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с чего всё началось

Проигрыш в лотерею: в России предложили запретить грин-карты

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.
Известиявчера в 17:01

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В России могут запретить лотерею грин-карт США

URA.Ruвчера в 21:08

В России предложили запретить лотерею на получение грин-карт

RT на русском03:41

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

РИА Новости03:29

Госдума допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России

Интерфаксвчера в 23:53

В России предложили, как ответить США на невыдачу виз дипломатам

РЕН ТВ06:10

В Госдуме предложили запретить грин-карты из-за невыдачи США виз делегации ООН

Life.ruвчера в 19:45

Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

Известиявчера в 18:16
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Политика

Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Санкт-Петербурга.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Спорт

Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Политика

Зеленский в ООН рассказал о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также гражданской войны в Донбассе.
ФАН 01:34
Происшествия

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Наука

В Великобритании испытают водородный пассажирский самолет

Серийное производство водородных топливных установок для небольших пассажирских самолетов будет налажено на мощностях компании ZeroAvia к 2022 году.
Planet Today вчера в 05:47
Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Экономика

Польская и немецкая «дочки» Thomas Cook объявили о банкротстве

Польская туристическая компания Neckermann Polska, входящая в британскую туристическую группу Thomas Cook объявила о банкротстве.
ТАСС 04:30
Культура

Стала известна причина срыва Владимира Соловьева в эфире

Известный российские телеведущий Владимир Соловьев недавно устроил скандал прямо в эфире.
Дни24 02:40
Театры

Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo

Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Армия и оружие

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Политика

Матвиенко переизбрана спикером Совета федерации

Коммерсантъ 03:37
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

В Ленинградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

РИА Новости 05:19
Общество

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес

Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Шоу-бизнес

Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость

Уже шли съемки, а Заворотнюк искали замену.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке

Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru вчера в 10:50
Происшествия

Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян

Уроженец Республики Коми, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве пяти человек в 1998 году.
Lenta.ru 05:58
Общество

Больше половины россиян считают рост цен самой острой проблемой

По мнению 59% россиян, рост цен является самой острой проблемой общества, следует из результатов опроса Левада-центра.
РБК 05:12
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском 01:07
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Кино

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули от России на премию «Оскар»

Общественное телевидение России вчера в 13:51
Авто

Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 миллионов евро

Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler на 960 миллионов долларов (около 61 млрд рублей) за «халатность» в ходе расследования дизельного скандала.
SpeedMe вчера в 09:40
Происшествия

В Донецке происходят взрывы на складе боеприпасов

Московский Комсомолец 04:39
Политика

Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Армия и оружие

В России начат выпуск американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
Российская газета 03:16
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