В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.

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В России могут запретить проведение лотереи грин-карт США в ответ на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН. Об этом 25 сентября заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

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