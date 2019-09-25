Политика
REGNUMВ Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
В России могут запретить проведение лотереи грин-карт США в ответ на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН. Об этом 25 сентября заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).
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с чего всё началось
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.Известиявчера в 17:01
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Панарин оформил дубль за «Рейнджерс», Бучневич отдал передачу
Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
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