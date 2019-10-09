Общество
РБКВ Госдуме предложили запретить в России точечную застройку
До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве. Разработать проект документов профильным комитетам поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.
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Во фракциях ГД поддержали инициативу о выработке нового стандарта застройки городов
Государственная Дума РФ08:28
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Турция начала военную операцию в Сирии против курдов и ИГИЛ
Турция начала военную операцию под кодовым названием "Источник мира" на территории Сирии, об этом президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в своем Twitter.Операция "Источник мира" направлена против "Рабочей партии Курдистана", "Сил народной самообороны" и ИГИЛ (запрещена в РФ), признанными террористическими организациями.
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Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
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Отмечается, что в Киеве руководители внешнеполитических ведомств Украины и Нидерландов встретятся для переговоров.
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Ополченцы Донецкой Народной Республики подтвердили ОБСЕ готовность продолжить отвод сил у поселка Петровское в Донбассе.
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В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
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Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
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Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
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Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
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Ученые назвали несколько фактов об инопланетной жизни
Все же эксперты назвали несколько фактов об инопланетной жизни, которые смогут изменить мнение многих людей.
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Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.