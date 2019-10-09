Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве. Разработать проект документов профильным комитетам поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.
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Вячеслав Володин
Давайте примем закон прямого действия, который бы запрещал это делать… Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высотками, с одной стороны, не уродовали исторические центры и те части городов, где нет этих высоток… А с другой стороны, мы людей убережем от проблем.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 08:05

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Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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