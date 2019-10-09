Давайте примем закон прямого действия, который бы запрещал это делать… Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высотками, с одной стороны, не уродовали исторические центры и те части городов, где нет этих высоток… А с другой стороны, мы людей убережем от проблем.

До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве. Разработать проект документов профильным комитетам поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».

Экономика Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Тедеско остается без работы с марта 2019 года, когда покинул свой пост в "Шальке". (Иван Торопцев) Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Политика Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Музыка Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении Народный артист России Бедрос Киркоров положительно отнёсся к возможному исполнению песни на русском языке на Евровидении 2020 года, это, по его словам, сможет больше рассказать о русской культуре.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Шоу-бизнес Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.

Единоборства Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

Политика Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.

Происшествия СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Финансы ВТБ обещает пока не вводить отрицательные ставки по долларовым вкладам ВТБ не видит необходимости введения отрицательных ставок по долларовым вкладам, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.