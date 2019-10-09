Общество
РБКВ Госдуме предложили запретить в России точечную застройку
До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве. Разработать проект документов профильным комитетам поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.
Читать в источнике
Оценить30
Давайте примем закон прямого действия, который бы запрещал это делать… Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высотками, с одной стороны, не уродовали исторические центры и те части городов, где нет этих высоток… А с другой стороны, мы людей убережем от проблем.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Володин предложил до конца года разработать проект о запрете точечной застройки
Парламентская газета07:59
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
РБК 09:26
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Тедеско остается без работы с марта 2019 года, когда покинул свой пост в "Шальке". (Иван Торопцев) Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"
Спорт-Экспресс 07 октября в 05:50
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Политика
Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Экономика сегодня 07:49
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Музыка
Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении
Народный артист России Бедрос Киркоров положительно отнёсся к возможному исполнению песни на русском языке на Евровидении 2020 года, это, по его словам, сможет больше рассказать о русской культуре.
РИА Новости 09:46
Энергетика
Россия обогнала Китай и США по развитию энергетики
Россия обогнала Китай и США по развитию энергетики.
Политика Сегодня 03:16
Кино
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что уходит из сериала «Сваты»
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты».
Donday.ru 09:46
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Газета.Ru вчера в 08:11
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал 02:53
Политика
«Патриоты» пошли на Золотое, чтобы сорвать разведение сил на Донбассе
На Донбассе нацики решили сорвать разведение сил у населенного пункта Золотое.
Новостной фронт 05:36
Единоборства
Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
Allboxing.ru 05:01
Происшествия
ФБР назвало самого массового убийцу в истории США
Росбалт вчера в 06:14
Политика
Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку
Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.
РБК 07:57
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Здоровье
Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:02
Финансы
ВТБ обещает пока не вводить отрицательные ставки по долларовым вкладам
ВТБ не видит необходимости введения отрицательных ставок по долларовым вкладам, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.
Коммерсантъ 04:33
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Здоровье
Малыша, который родился в Турции, доставили в Челябинск
31 канал Челябинска 00:38
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском 07:57