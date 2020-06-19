Политика
ИзвестияВ Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.РИА Новости00:07
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Армия и оружие
НАТО и Россия совместно отрепетировали конфликт в Балтийском море
Телеканал 360° вчера в 04:28
Общество
Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск 17 июня в 06:28
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Происшествия
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Lenta.ru вчера в 21:17
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости вчера в 15:54
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Политика
Санкции США против Асада обнулили все, что сделала Россия в Сирии
Документ предусматривает санкции против России, ведь это она в лице Кремля поддерживает сирийский «режим», варварский режим Асада, который пытает и пускает в расход всех, кто ему просто не нравится.
Свободная Пресса 01:24
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита газа
Иван Руднев / РИА "Новости" Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон в интервью ресурсу OilPoint заявил, что компания "Газпром" начала разбирать трубы для транзита газа.
РЕН ТВ 16 июня в 11:55
Гаджеты
Новых смартфонов от Meizu в этом году больше не будет
В одном из пунктов указывается, что Meizu не планирует анонсов новых смартфонов во второй половине этого года.
3DNews вчера в 17:41
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК вчера в 09:37
Общество
Попова: школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября
Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
REGNUM 17 июня в 15:11
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ
URA.Ru 17 июня в 14:18
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Кино
Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера
Выход фильма запланирован на 2021 год. В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости".
Piter.tv 00:36
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской
Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru вчера в 14:47
Путешествия
Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых.
Комсомольская правда 01:29
Политика
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru вчера в 17:58
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
Общество
Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами
Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды.
РБК 01:30
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Общество
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06