Политика
ИзвестияВ Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.РИА Новости00:07
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Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
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В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
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Глава Минфина США боится ослабить доллар санкциями
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Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
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Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
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Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
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NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
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На Сахалине разрешили бессимптомным пациентам с COVID-19 лечиться дома
Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 08:20
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Физики создают экзотическую «пятую форму материи» на борту МКС
Физики сделали это, разместив компактную экспериментальную установку размером с мини-холодильник на борту Международной космической станции (МКС).
AstroNews.ru 16 июня в 16:18
Наука
В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
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В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
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Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
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Председатель Госдумы уверен в том, что кто бы ни пришел в качестве нового лидера России после Путина он продолжит курс нынешнего президента, «опираясь на заложенный им фундамент».
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Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
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В Перми в бассейне банного комплекса утонула шестилетняя девочка
Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный обратился к фанатам по итогам матча 23-го тура Тинькофф-чемпионата России (10:1). Форвард рассчитывает на понимание болельщиков.
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Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
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