Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он. Кроме того, в домашних условиях следует больше уделять внимания тому, чтобы начинка блинов было более полезной.
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с чего всё началось

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости19:21

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В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

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В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

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URA.Ru20:12

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Lenta.ru21:14

В Госдуме опасаются переедания россиянами блинов на Масленицу

РЕН ТВ19:44
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