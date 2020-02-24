Общество
РИА НовостиВ Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
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с чего всё началось
Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.РИА Новости19:21
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