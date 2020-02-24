Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Масленица начинается в России в понедельник.
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с чего всё началось

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости19:21

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В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

РИА Новости19:21

В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

Газета.Ru19:36

В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

РБК21:35

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В Госдуме опасаются, что россияне могут переесть блинов на Масленицу

URA.Ru20:12

Россиян предостерегли от переедания блинов на Масленицу

Lenta.ru21:14

В Госдуме опасаются переедания россиянами блинов на Масленицу

РЕН ТВ19:44
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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

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РИА Новости 20:54
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Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости 09:40
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Самолет рейса «Москва-Иркутск» из-за тумана ушел на аэродром Улан-Удэ

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