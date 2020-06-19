Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

с чего всё началось

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Ранее об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора компании Отто Ватерландера.

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

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