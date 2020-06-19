Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Ранее об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора компании Отто Ватерландера.
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с чего всё началось

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
РИА Новости00:07

Подробнее о событии

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

РБК01:54

Россия не позволит Украине добывать газ у берегов Крыма

Вести Крым01:16

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Lenta.ru00:40

В России пообещали пресекать любые попытки Украины добывать углеводороды у Крыма

Газета.Ru00:54

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

РИА Новости00:07

Что мешает Украине возобновить добычу нефти и газа в Чёрном море

Rambler News Serviceвчера в 12:29

«Нафтогаз» намерен возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря

ТАССвчера в 08:59
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

REGNUM 01:28
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании

Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:26
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Общество

Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

Взгляд.ру 02:21
Армия и оружие

США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской

Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Газета.Ru 01:42
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Футбол

Карпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня.
Российская газета вчера в 19:47
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Общество

Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
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Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
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Происшествия

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета вчера в 10:12
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Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Общество

Фанаты назвали девушку-бойца самой сексуальной в MMA после фото в бикини

Lenta.ru 03:05
Общество

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
Коммерсантъ 02:42
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Армия и оружие

Индия планирует приобрести у России свыше 20 истребителей Миг-29

REGNUM 02:49
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости вчера в 04:27
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
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Футбол

«Челси» хочет купить Хаверца и готов продать Канте

«Аристократы» ради приоберетения футболиста готовы выставить на продажу Нголо Канте, который, в свою очередь, никак не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, хотя на неделе уже вернулся к занятиям в общей группе.
ODDS.ru 00:40
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Общество

WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса

Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
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Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
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Политика

Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
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Политика

В МИД РФ прокомментировали сроки открытия границ со странами Европы

"Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано", – рассказали представители МИД России.
Москва 24 вчера в 07:56
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
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Здоровье

75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Катунь 24 02:14
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