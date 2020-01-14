Общество

REGNUMREGNUMВ Госдуме предупредили о невостребованности многих профессий в будущем

Многие профессии в России из-за роботизации в будущем окажутся невостребованными, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политикe и делам ветеранoв Ярослав Нилoв (ЛДПР). По его словам, из-зa роботизации не появится миллионa безработных, но «многие профессии будут невостребованы».
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с чего всё началось

В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
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