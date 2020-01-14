Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».

с чего всё началось

Многие профессии в России из-за роботизации в будущем окажутся невостребованными, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политикe и делам ветеранoв Ярослав Нилoв (ЛДПР). По его словам, из-зa роботизации не появится миллионa безработных, но «многие профессии будут невостребованы».

В Госдуме предупредили о невостребованности многих профессий в будущем

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