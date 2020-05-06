Сбором предложений непосредственно от предпринимателей и их первичной проработкой занимается комиссия Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

с чего всё началось

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Здоровье Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет. 194

Общество 85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки. 456

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,6K

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Общество В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса 16 медработников уже переболели коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников.

Политика Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. 781

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Армия и оружие Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников. 73

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 539

Космос NASA перевело фотографию Хаббла в музыку Изображение, использованное для проекта NASA, было получено в августе 2018 года усовершенствованной широкоугольной камерой Хаббла. 2

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 340

Общество Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. 106

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 383

Политика Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минск 21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др. 685

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Политика Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. 1

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Общество В Челябинской области ввели масочный режим Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе. 21