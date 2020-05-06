Общество
REGNUMВ Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
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с чего всё началось
Сбором предложений непосредственно от предпринимателей и их первичной проработкой занимается комиссия Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).Парламентская газетавчера в 17:55
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Здоровье
Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции
Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Здоровье
Владелец компании «Аскона» Владимир Седов заразился коронавирусом
Основатель группы компаний "Аскона", один из самых известных бизнесменов Владимирской области, подтвердил, что заразился новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 03:40
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Общество
В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса
16 медработников уже переболели коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников.
Пенза-взгляд 02:37
Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
Новые автомобили вчера в 11:35
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Армия и оружие
Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников
Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников.
Военное дело 03:56
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Космос
NASA перевело фотографию Хаббла в музыку
Изображение, использованное для проекта NASA, было получено в августе 2018 года усовершенствованной широкоугольной камерой Хаббла.
Машины и Механизмы 04 мая в 06:25
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России
Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Rambler News Service 04:46
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минск
21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др.
Rambler News Service вчера в 07:25
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Футбол
Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433»
Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.
Bobsoccer 03:24
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Общество
В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве
Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
RT на русском вчера в 08:02
Политика
Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40