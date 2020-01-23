с чего всё началось

«Марш на Крым», инициатором которого является «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соберёт значительную массовку. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

Политика Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Футбол Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи» Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Общество Малышева рассказала о защите от коронавируса Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.

Политика В России обновился состав правительства Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров правительства РФ – премьер Михаил Мишустин уже провел первое заседание кабмина в обновленном составе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество Россияне начали отказываться от туров в Китай Речь идет о единичных отказах от туров на Хайнань на ближайшие даты, уточнили в «Интуристе», добавив, что Китай — не ключевое для компании, и она направляет туда на отдых не так много туристов.