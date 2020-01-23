Политика
REGNUMИнициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Марш на Крым», инициатором которого является «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соберёт значительную массовку. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
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с чего всё началось
Господин Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» сообщил, что в марше помимо Меджлиса будут участвовать народные депутаты и «западные партнеры», чьи имена он не назвал.Коммерсантъвчера в 23:52
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Политика
Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию
В письме сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассказали о вносимых инициативах.
Футбол
Клопп: не понимаю соцсети, я уже слишком стар для них
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к социальным сетям.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Общество
Малышева рассказала о защите от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
Здоровье
В Башкирии наградили врачей, которые спасли раненую беременную женщину
Сегодня глава региона Радий Хабиров, объявил о награждении врачей грамотами, которые спасли беременную женщину получившую ранение в живот.
Общество
В московский суд подан иск о запрете технологии распознавания лиц на митингах
Ранее Савеловский суд Москвы отклонил похожий иск Поповой. Она требовала запретить городскую систему распознавания лиц.
Политика
В России обновился состав правительства
Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров правительства РФ – премьер Михаил Мишустин уже провел первое заседание кабмина в обновленном составе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Китай
Речь идет о единичных отказах от туров на Хайнань на ближайшие даты, уточнили в «Интуристе», добавив, что Китай — не ключевое для компании, и она направляет туда на отдых не так много туристов.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Игры
На сайте Sony у игр для PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Автор саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят культовый сериал "Игра престолов", Джордж Р.Р. Мартин интервью Die Welt приоткрыл кое-какие секреты развития своего труда.