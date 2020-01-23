Политика

REGNUMREGNUMИнициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Марш на Крым», инициатором которого является «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соберёт значительную массовку. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
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с чего всё началось
Господин Чубаров в эфире украинского «Пятого канала
» сообщил, что в марше помимо Меджлиса будут участвовать народные депутаты и «западные партнеры», чьи имена он не назвал.
Коммерсантъвчера в 23:52

Подробнее о событии

В Крыму готовят «праздничные автозаки» для участников украинского похода на полуостров

ИА Крыминформ03:09

В Крыму предложили украсить автозаки, чтобы встретить очередной марш Чубарова

КИА02:42

Чем может обернуться меджлисовский «марш на Крым» – мнение эксперта

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На Украине назвали дату марша на Крым

Пятый канал00:27

В Госдуме назвали планируемый меджлисом* поход на Крым жестом отчаяния

РИА Новости03:09

В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»

RT на русском01:25

Опять и снова: на Украине назвали дату «наступления» на Крым

Крым 2401:43
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Политика

Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж

Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
REGNUM 05:55
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Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Российская газета вчера в 11:07
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию

В письме сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассказали о вносимых инициативах.
Inkazan 20 января в 09:27
Футбол

Клопп: не понимаю соцсети, я уже слишком стар для них

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к социальным сетям.
Чемпионат 06:21
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

РИА Новости 04:24
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
REGNUM 03:11
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
РИА Новости 05:52
Общество

В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса

Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Российская газета 00:54
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
RT на русском 05:31
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

Малышева рассказала о защите от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
Взгляд.ру 05:55
Здоровье

В Башкирии наградили врачей, которые спасли раненую беременную женщину

Сегодня глава региона Радий Хабиров, объявил о награждении врачей грамотами, которые спасли беременную женщину получившую ранение в живот.
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Общество

В московский суд подан иск о запрете технологии распознавания лиц на митингах

Ранее Савеловский суд Москвы отклонил похожий иск Поповой. Она требовала запретить городскую систему распознавания лиц.
Эхо Москвы 01:33
Политика

В России обновился состав правительства

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров правительства РФ – премьер Михаил Мишустин уже провел первое заседание кабмина в обновленном составе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 21 января в 23:40
Происшествия

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Общество

Россияне начали отказываться от туров в Китай

Речь идет о единичных отказах от туров на Хайнань на ближайшие даты, уточнили в «Интуристе», добавив, что Китай — не ключевое для компании, и она направляет туда на отдых не так много туристов.
РБК 05:27
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 03:19
Общество

«Фигурист-невидимка» получил миллионы рублей за шоу Навки и Загитовой

Lenta.ru 05:23
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
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Кино

Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

Автор саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят культовый сериал "Игра престолов", Джордж Р.Р. Мартин интервью Die Welt приоткрыл кое-какие секреты развития своего труда.
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