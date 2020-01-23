с чего всё началось

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.

Политика Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Шоу-бизнес Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.

Футбол Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.

Экономика РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree.

Гаджеты Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu стал Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Гаджеты Рубеж пройден: спрос на сканеры EUV остаётся высоким Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Общество В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.