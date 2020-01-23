Политика
ИзвестияВ Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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с чего всё началось
Господин Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» сообщил, что в марше помимо Меджлиса будут участвовать народные депутаты и «западные партнеры», чьи имена он не назвал.Коммерсантъвчера в 23:52
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Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Наука
Источником вспышки коронавируса в Китае могли оказаться змеи
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в ДТП
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в ДТП. В результате аварии пострадал водитель.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Футбол
Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов
Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
Экономика
РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree.
Гаджеты
Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон
Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu стал Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
Гаджеты
Уникальная раскладушка Motorola выходит 6 февраля
Смартфон Motorola Razr появится в продаже 6 февраля.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Гаджеты
Рубеж пройден: спрос на сканеры EUV остаётся высоким
Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.
Происшествия
На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир
В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Здоровье
Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса
Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Авто
Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день
К гиперкарам Veyron и Chiron добавится совершенно новый, относительно недорогой автомобиль на каждый день.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове
В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Общество
BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей
По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Футбол
Тедеско пожаловался, что в «Спартаке» нет такого футболиста, как Дзюба
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о трансферной политике красно-белых.