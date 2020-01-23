Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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с чего всё началось
Господин Чубаров в эфире украинского «Пятого канала
» сообщил, что в марше помимо Меджлиса будут участвовать народные депутаты и «западные партнеры», чьи имена он не назвал.
Коммерсантъвчера в 23:52

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В Крыму готовят «праздничные автозаки» для участников украинского похода на полуостров

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В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»

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На Украине назвали дату марша на Крым

Пятый канал00:27

В Госдуме назвали планируемый меджлисом* поход на Крым жестом отчаяния

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Опять и снова: на Украине назвали дату «наступления» на Крым

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Чем может обернуться меджлисовский «марш на Крым» – мнение эксперта

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Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

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Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

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BFM.ru 03:19
Наука

Источником вспышки коронавируса в Китае могли оказаться змеи

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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в ДТП. В результате аварии пострадал водитель.
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Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
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Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов

Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика

РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree.
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Гаджеты

Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон

Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu стал Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
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Смартфон Motorola Razr появится в продаже 6 февраля.
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Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.
3DNews 03:35
Происшествия

На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир

В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
РБК Пермский край 03:18
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
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Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 21 января в 05:23
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
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Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
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В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

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Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

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BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей

По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
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Тедеско пожаловался, что в «Спартаке» нет такого футболиста, как Дзюба

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о трансферной политике красно-белых.
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