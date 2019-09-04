Политика

ВедомостиВедомостиВ Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс». В противном случае издание может лишиться аккредитации от Министерства иностранных дел России.
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с чего всё началось

Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро

«Коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции нашей телерадиокомпании, сотрудники нашего московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе», — говорится в тексте документа, направленного Йоханнесом Хоффманном Василию Пискареву.
Государственная Дума РФ00:00

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Deutsche Welle считает важным договориться об условиях диалога с комиссией Думы

ТАСС10:01

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании вмешательства в российские выборы

Коммерсантъ04:22

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Ведомости07:48

В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

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В комиссии ГД намерены обсудить с DW выполнение условий аккредитации СМИ

РИА Новости07:08

В Госдуме пригрозили лишить DW аккредитации в России

RT на русском08:26

Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро

Государственная Дума РФ00:00
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
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Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Дни24 03:09
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Полярная станция пропала с острова Ушакова

Комплексная экспедиция «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружила, что с острова Ушакова пропала бывшая полярная станция.
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Бросивший в ОМОН урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Коммерсантъ 09:53
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество

Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
Интерфакс 09:02
Политика

Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
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ASUS перезапустила мощный игровой смартфон ROG Phone II

Ferra 08:03
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Экономика

Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК

Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
РИА Новости 00:54
Происшествия

При крушении Су-25 в Ставрополье погиб начальник безопасности полетов

DP.RU 09:56
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Политика

Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Происшествия

В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали

В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Авто

Показан интерьер обновленной Lada 4x4

Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.
Quto.ru вчера в 04:40
Общество

Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов

Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником

Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости 08:44
Происшествия

Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Общество

The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни

Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Музыка

Певец Сергей Лазарев расплакался во время работы

Сергей Лазарев расплакался, когда записывал свою новую песню.
VSE42 05:41
Общество

В Роскачестве составили идеальный завтрак для школьников

Эксперты Роскачества назвали продукты, которые лучше всего подойдут для детского завтрака.
Доктор Питер 03:12
Здоровье

Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения

Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Наука

Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак

Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.
N+1 вчера в 10:58
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
Кино

Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России

Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Гаджеты

Владельцы Tesla не смогли открыть машины из-за сбоя в приложении

Газета.Ru 08:00
Наука

Создан тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи

Достаточно простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи разработан группой ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания) вместе с коллегами из Массачусетского технологического института (США).
Ugpressa.ru 04:56
Политика

В парламенте Италии создали коалицию

Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия вчера в 14:27
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