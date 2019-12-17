Энергетика
Южный ФедеральныйВ Госдуме приняли решение о повышении цены на газ в Крыму
Появилась информация о повышении стоимости газа в Крыму. Соответствующее решение принято в Госдуме во втором чтении. Парламентарии одобрили продление особого регулирования тарифов на голубое топливо в Севастополе и Крыму до июля 2021 года.
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с чего всё началось
В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".ТАССвчера в 06:31
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Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
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Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей
Российский певец Сергей Лазарев подтвердил, что обоих детей ему родила суррогатная мать.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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«Нафтогаз» анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу
"Нафтогаз" анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу. Об этом пишет "Интерфакс – Украина".
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
Выходным днем объявлено 31 декабря в Волгоградской области
В Волгограде и области 31 декабря официально стал выходным днем.
Общество
Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое
По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
Общество
Посольство Израиля подтвердило задержание своих граждан в «Домодедово»
О задержании 46 граждан Израиля в московском международном аэропорту «Домодедово» сообщили 18 декабря в израильском посольстве в Москве.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа
Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
МИД России прокомментировал чешский закон о дне памяти жертв событий 1968 года
В МИД России заявили о разочаровании в связи с принятием властями Чехии закона о признании 21 августа «Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году».
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы 2019 года
Поисковый интернет-сервис «Яндекс» представил рейтинг самых популярных запросов 2019 года, сообщает РИА Новости.
Общество
Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров
Радзинская заняла третье место в рейтинге. Девочка родилась в Краснодаре, но в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду.
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Политика
Госдума завершает осеннюю сессию
"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Биатлон
Биатлонист из Швеции Самуэльссон описал Россию в трех словах
С нелегкой задачей (описать страну в трех словах) справился Себастьян Самуэльссон, являющийся шведским олимпийским чемпионом по такому виду спорта, как биатлон.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Общество
Роскомнадзор заблокировал сервис LostFilm
Доступ к популярному торрент-порталу LostFilm был ограничен по решению суда из-за жалобы американского киноконцерна Warner Bros.
Политика
На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows
На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.