Энергетика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВ Госдуме приняли решение о повышении цены на газ в Крыму

Появилась информация о повышении стоимости газа в Крыму. Соответствующее решение принято в Госдуме во втором чтении. Парламентарии одобрили продление особого регулирования тарифов на голубое топливо в Севастополе и Крыму до июля 2021 года.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму

В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".
ТАССвчера в 06:31

Подробнее о событии

Госдума продлила особые нормы установки тарифов на газ в Крыму

REGNUM05:21

Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

РИА Новости03:02

Цены на газ в Крыму будут повышаться по-особому

ForPost01:20

Госдума продлила регулирование тарифов на газ в Крыму и Севастополе

Дума ТВ02:56

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Российская газета02:44

В Госдуме одобрили поэтапное повышение тарифов на газ для Крыма

Московский Комсомолецвчера в 12:14

Богатым – обоснованный тариф, малообеспеченным – льготы

Независимая газета15 декабря в 13:00
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Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Российский певец Сергей Лазарев подтвердил, что обоих детей ему родила суррогатная мать.
Национальная служба новостей вчера в 09:34
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Политика

«Нафтогаз» анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу

"Нафтогаз" анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу. Об этом пишет "Интерфакс – Украина".
Деловое.ТВ 03:19
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 02:33
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Общество

Выходным днем объявлено 31 декабря в Волгоградской области

В Волгограде и области 31 декабря официально стал выходным днем.
Родной город 06:21
Общество

Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
РБК 10:12
Политика

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Lenta.ru вчера в 08:28
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
ODDS.ru 16 декабря в 04:27
Общество

Посольство Израиля подтвердило задержание своих граждан в «Домодедово»

О задержании 46 граждан Израиля в московском международном аэропорту «Домодедово» сообщили 18 декабря в израильском посольстве в Москве.
REGNUM 11:38
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа

Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Украина.ру 05:46
Армия и оружие

В России выступили против иностранных военных кораблей на Севморпути

Известия 11:00
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Политика

МИД России прокомментировал чешский закон о дне памяти жертв событий 1968 года

В МИД России заявили о разочаровании в связи с принятием властями Чехии закона о признании 21 августа «Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году».
RT на русском 11:43
Общество

Концерны Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии

News.ru 02:59
Общество

В Москве в четверг ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду

ТАСС 07:56
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы 2019 года

Поисковый интернет-сервис «Яндекс» представил рейтинг самых популярных запросов 2019 года, сообщает РИА Новости.
Давыдов.Индекс 08:10
Общество

Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

Радзинская заняла третье место в рейтинге. Девочка родилась в Краснодаре, но в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду.
РБК 09:34
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Политика

Госдума завершает осеннюю сессию

"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС вчера в 16:06
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Биатлон

Биатлонист из Швеции Самуэльссон описал Россию в трех словах

С нелегкой задачей (описать страну в трех словах) справился Себастьян Самуэльссон, являющийся шведским олимпийским чемпионом по такому виду спорта, как биатлон.
Южный Федеральный 07:56
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Вечерняя Москва 16 декабря в 18:55
Общество

Роскомнадзор заблокировал сервис LostFilm

Доступ к популярному торрент-порталу LostFilm был ограничен по решению суда из-за жалобы американского киноконцерна Warner Bros.
Известия 09:35
Авто

Skoda приготовила для Индии бюджетный вариант MQB

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Политика

На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows

На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Live24 03:55
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