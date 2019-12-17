В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".

с чего всё началось

Появилась информация о повышении стоимости газа в Крыму. Соответствующее решение принято в Госдуме во втором чтении. Парламентарии одобрили продление особого регулирования тарифов на голубое топливо в Севастополе и Крыму до июля 2021 года.

В Госдуме приняли решение о повышении цены на газ в Крыму

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