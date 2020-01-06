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Журналистская правдаЖурналистская правдаВ Госдуме пристыдили Эстонию за территориальные претензии к России

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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал выходку спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса.
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В Госдуме пристыдили Эстонию за территориальные претензии к России

Журналистская правда04 января в 04:06

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