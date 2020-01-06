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Армия и оружие В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Религия Лукашенко предрек Белоруссии непростой год Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».

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