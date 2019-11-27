Политика
Российская газетаВ Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
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с чего всё началось
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.RT на русском11:16
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Украинский премьер заявил об отсутствии отдельных переговоров с РФ по газу
Национальная служба новостей12:48
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Фото новой Lada 4x4 появились в Сети
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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
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