Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа

Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.
RT на русском11:16

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В Совфеде оценили условия Украины по транзиту газа

РБК16:13

В Госдуме прокомментировали условия Украины по транзиту газа

РИА Новости15:55

В Киеве назвали условия заключения контракта на транзит российского газа

RT на русском12:40

Предложенные Украиной 2 условия для заключения контракта на транзит оценили в ГД

Газета.Ru13:08

Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России

Комсомольская правда10:57

Киев настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

ФАН10:12

В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа

Известия13:02
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Утро.ru 01:31
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Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
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Шоу-бизнес

Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной

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Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Lenta.ru 05:23
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В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС

В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Авто

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Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.
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Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Происшествия

Соцсети: В Брянске аварию на Карачиже устроили работники автосервиса

В соцсетях сообщили, что ДТП устроили двое работников автосервиса, которые решили прокатиться на спортивном авто клиента.
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Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:50
Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Политика

Зеленский заявил, что готов к любым переговорам в нормандском формате

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Киев готов к проведению 9 декабря в Париже переговоров в рамках "нормандской четверки", причем в любом формате.
Московский Комсомолец 15:57
Футбол

Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге

Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
SM News 11:28
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, показало исследование Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 12:53
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Политика

Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Утро.ru 12:48
Здоровье

Повышенный метеоризм может говорить о проблемах со здоровьем

Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Ugpressa.ru 25 ноября в 15:37
Кино

Том Хиддлстон в действительности никогда не пытался получить роль Локи

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Общество

В центре Киева пропало электричество

В среду, 27 ноября, в центре Киева отключили электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
Известия 15:08
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Профиль 14:00
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
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Абрахам получил травму в матче с «Валенсией» и покинул поле в слезах

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».
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Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
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Авто

В Renault подготовили специальный Duster для папы римского

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На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
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