Политика
Российская газетаВ Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.RT на русском11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной
Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Космос
В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС
В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Происшествия
Соцсети: В Брянске аварию на Карачиже устроили работники автосервиса
В соцсетях сообщили, что ДТП устроили двое работников автосервиса, которые решили прокатиться на спортивном авто клиента.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Политика
Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Политика
Зеленский заявил, что готов к любым переговорам в нормандском формате
Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Киев готов к проведению 9 декабря в Париже переговоров в рамках "нормандской четверки", причем в любом формате.
Футбол
Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге
Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, показало исследование Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Здоровье
Повышенный метеоризм может говорить о проблемах со здоровьем
Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Общество
В центре Киева пропало электричество
В среду, 27 ноября, в центре Киева отключили электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Футбол
Абрахам получил травму в матче с «Валенсией» и покинул поле в слезах
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Авто
В Renault подготовили специальный Duster для папы римского
Компания Renault выпустила специальную модификацию кроссовера Dacia Duster, созданную специально для папы римского Франциска.
Энергетика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.