Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России. Так он отреагировал на планы украинского лидера установить в Симферополе памятник в виде колокола.
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с чего всё началось

В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал кощунством планы президента Украины установить памятник в виде колокола в Симферополе.
РИА Новости10:01

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Зеленского попросили перестать вмешиваться в дела России

Lenta.ru17:19

Зеленского призвали не вмешиваться в дела России

Pravda.Ru10:44

Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России

Вести.Ru10:25

В Госдуме РФ оценили идею Зеленского установить колокол Единства в Крыму

ИА Красная Весна10:33

В Госдуме оценили планы Зеленского установить мемориальный колокол в Крыму

Газета.Ru10:22

Шеремет назвал кощунством планы Зеленского установить колокол в Симферополе

News.ru10:21

В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством

РИА Новости10:01
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском 13:56
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Общество

В Санкт-Петербурге вводится масочный режим

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Вести.Ru 17:50
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Общество

ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе

РИА Новости 16:49
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Происшествия

Собянин прокомментировал пожар в московской больнице

Lenta.ru 15:08
Гаджеты

Samsung выпустит собственную дебетовую карту

Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.
Ридус вчера в 08:34
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Армия и оружие

Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы и успешным завершением учебы.
РБК 18:42
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Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
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Армия и оружие

Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv вчера в 05:41
Общество

В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
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Общество

Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ ЕС

Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия границ Европейского союза. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении ведомства.
ФАН 18:53
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru вчера в 03:00
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 15:09
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Piter.tv 07 мая в 02:46
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Происшествия

Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 4 гектаров

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево составляет около четырех гектаров.
Российская газета 14:27
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Экономика

«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс вчера в 08:40
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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Pravda.Ru 09:07
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Политика

На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
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Общество

В Москве умерли 58 человек с коронавирусом

За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с пневмонией и положительным тестов на коронавирус, сообщает городской департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.
РБК 17:40
Авто

Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%

Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
Тарантас Ньюс вчера в 12:45
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Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

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Вести.Ru 10:41
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

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Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
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Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Сергеевич Шеремет
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года. Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым с 20 марта 2014 по 5 октября 2016.
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