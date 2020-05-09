Политика
Российская газетаВ Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России. Так он отреагировал на планы украинского лидера установить в Симферополе памятник в виде колокола.
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Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал кощунством планы президента Украины установить памятник в виде колокола в Симферополе.РИА Новости10:01
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