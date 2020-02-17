Политика

Мой БрянскМой БрянскДо 2 марта продлен срок представления поправок в проект о Конституции

Совет Госдумы принял решение продлить срок представления поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ до 2 марта, пишет ТАСС. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Российская газета09:13

Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции

РБК10:09

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

RT на русском08:39

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ТАСС09:01

Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
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