Политика
Мой БрянскДо 2 марта продлен срок представления поправок в проект о Конституции
Совет Госдумы принял решение продлить срок представления поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ до 2 марта, пишет ТАСС. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Армия и оружие
В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»
Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Экономика
ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Футбол
Симеоне: после ухода Коутиньо «Ливерпуль» стал только лучше
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Эвакуированные из Ухани украинцы будут помещены в карантин
Министр уточнил, что экипаж самолёта, который доставит эвакуированных, также будет помещён на карантин.
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России
Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789
Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.
Футбол
«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.
Происшествия
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Политика
В Совфеде оценили вызов поверенного в делах России в МИД Украины
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на вызов временного поверенного в делах России на Украине в МИД страны в связи с задержанием украинского судна за браконьерство в Азовском море.
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Политика
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»
Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Космос
Астрономы оценили влияние космических лучей на атмосферу Титана
Астрономы нашли подтверждение модели химического состава газов в атмосфере спутника Сатурна Титана, которая учитывает галактические космические лучи в качестве отдельного фактора.
Происшествия