Совет Госдумы принял решение продлить срок представления поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ до 2 марта, пишет ТАСС. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

До 2 марта продлен срок представления поправок в проект о Конституции

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