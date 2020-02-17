Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции

Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ, сообщила журналистам глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в конституцию Галина Хованская, участвовавшая в заседании Совета ГД.
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Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции

РБК10:09

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

RT на русском08:39

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

ТАСС09:01

Законопроект об изменениях в Конституции может быть рассмотрен во втором чтении 10-го марта

Эхо Москвы09:31

Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Российская газета09:13

Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Коммерсантъ08:36

Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта

РИА Новости09:00
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Аппарат Solar Orbiter начинает присылать первые измерения и данные

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Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
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Свободная Пресса 01:31
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С фронта все чаще поступает информация об обстрелах населенных пунктов ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия 14 февраля в 15:12
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Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе

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«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
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