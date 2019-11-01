Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме продумают план получения ипотеки на жилье с детскими долями

В Госдуме готовят законопроект, который позволит продавать жилье с выделенными в нем детскими долями и оформлять ипотеку на новую недвижимость, пишет 1 ноября «КоммерсантЪ». Речь идет о получении ипотеки семьями с детьми, которым уже выделены доли в существующем жилье.
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с чего всё началось

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.
Коммерсантъвчера в 18:32

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Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Коммерсантъвчера в 18:32

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

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«Ъ»: Госдума хочет разрешить продавать жилье с детскими долями в счет ипотеки

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В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

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Lenta.ru05:55

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