Общество

REGNUMREGNUMВ Госдуме продумают план получения ипотеки на жилье с детскими долями

В Госдуме готовят законопроект, который позволит продавать жилье с выделенными в нем детскими долями и оформлять ипотеку на новую недвижимость, пишет 1 ноября «КоммерсантЪ». Речь идет о получении ипотеки семьями с детьми, которым уже выделены доли в существующем жилье.
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с чего всё началось

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.
Коммерсантъ31 октября в 18:32

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Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Коммерсантъ31 октября в 18:32

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

РБК31 октября в 21:35

«Ъ»: Госдума хочет разрешить продавать жилье с детскими долями в счет ипотеки

ТАСС31 октября в 22:02

В ГД намерены решить проблему с получением ипотечных кредитов семьями, где детям выделены доли в существующем жилье

Эхо Москвывчера в 02:01

В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

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Lenta.ruвчера в 05:55

В Госдуме обещают облегчить сделки с квартирами семьям с детьми

Комсомольская правдавчера в 09:45
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