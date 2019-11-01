Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме продумают план получения ипотеки на жилье с детскими долями

В Госдуме готовят законопроект, который позволит продавать жилье с выделенными в нем детскими долями и оформлять ипотеку на новую недвижимость, пишет 1 ноября «КоммерсантЪ». Речь идет о получении ипотеки семьями с детьми, которым уже выделены доли в существующем жилье.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.
Коммерсантъвчера в 18:32

Подробнее о событии

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Коммерсантъвчера в 18:32

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

РБКвчера в 21:35

«Ъ»: Госдума хочет разрешить продавать жилье с детскими долями в счет ипотеки

ТАССвчера в 22:02

В ГД намерены решить проблему с получением ипотечных кредитов семьями, где детям выделены доли в существующем жилье

Эхо Москвы02:01

В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

Фонтанка.Ру01:11

В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку

Lenta.ru05:55

В Госдуме обещают облегчить сделки с квартирами семьям с детьми

Комсомольская правда09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Происшествия

В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100

Самолёт SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
RT на русском 10:30
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Общество

На улицы Петербурга впервые вышел трамвай на водородном топливе

Известия 08:53
Политика

МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском 08:07
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 30 октября в 17:02
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Известия 07:58
Общество

С Серебренникова не взяли подписку о невыезде

Газета.Ru 05:43
Общество

В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову

Взгляд.ру 07:51
Наука

Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить

Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
SciencePop вчера в 01:35
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика

Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Экономика

Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения

Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
РБК 10:07
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Политика

Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.
RT на русском 10:27
Хоккей

Нападающий Виделль перешел в «Барыс»

Советский спорт 09:38
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Транспорт

Минтранс назвал оператора пассажирских поездов в Крым

REGNUM 10:43
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM 05:03
Здоровье

Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать

Известный в Российской Федерации доктор Александр Мясников в очередном выпуске программы "О самом главном" озвучил пять основных симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:40
Армия и оружие

Курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения

Военное дело 10:00
Космос

В Солнечной системе найдена шестая карликовая планета

Астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид Гигея, который отвечает всем параметрам для того, чтобы признать его карликовой планетой.
Восток-Медиа 29 октября в 11:54
Футбол

ФК «Сочи» заинтересовался Матиасом Краневиттером

Кубанский футбольный клуб «Сочи» заинтересовался полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Матиасом Краневиттером.
Известия 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное