Экономика
REGNUMВ Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Интеграция будет выше, чем в рамках ЕС, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъвчера в 17:53
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Финансы
Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть
Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
БИЗНЕС Online 03:19
Происшествия
Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске
Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.
Вести.Ru 02:50
Энергетика
Новак прокомментировал атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Атаки на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco представляют угрозу энергобезопасности, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Life.ru 02:41
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:36
Происшествия
В Екатеринбурге осудили участника акции против строительства храма
Станислав Мельниченко был обвинен в оскорблении сотрудника полиции Евгения Крюкова во время майских акций против строительства храма в сквере.
Росбалт 02:18
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко") атаковал Иран.
Газета.Ru 14 сентября в 16:26
Культура
Ирина Текслер вручила корону победительнице конкурса красоты
В церемонии награждения приняли участие самые главные женщины Челябинской области: супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, первый заместитель главы региона Ирина Гехт, врип главы Челябинска Наталья Котова, уполномоченный по правах человека в Челябинской области Маргарита Павлова и другие челябинки.
Челябинск Сегодня 01:53
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb 13 сентября в 20:15
Авто
Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов
Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки.
За рулем вчера в 23:01
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК вчера в 18:42
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Здоровье
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Финансы
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 13 сентября в 04:22
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 14 сентября в 08:37
Гаджеты
64-Мп смартфон Realme XT поступает в продажу за $225
MobiDevices 13 сентября в 07:39
Гаджеты
Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы
Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ 13 сентября в 01:15
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41