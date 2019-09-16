Экономика
REGNUMВ Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Интеграция будет выше, чем в рамках ЕС, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъвчера в 17:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Политика
МИД Ирана отверг обвинения США в атаках на Саудовскую Аравию
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии причастен Тегеран, являются ложью.
News.ru вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Энергетика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Газета.Ru 13 сентября в 09:08
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Армия и оружие
Россия развернула С-400 в Арктике
Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
Известия 01:09
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика
Избранные в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в девять раз меньше кандидатов от власти
20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей.
Дождь 01:54
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания
Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
REGNUM 13 сентября в 05:21
Общество
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
Lenta.ru 14 сентября в 13:08
Происшествия
Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
РИА Новости 02:35
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Армия и оружие
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57 (The National Interest)
ИноСМИ вчера в 17:02
Общество
Какие знаки Зодиака отличаются жестокостью, рассказали астрологи
Астрологи рассказали, с какими Знаками Зодиака следует быть начеку.
Говорит Уфа 00:05
Политика
Премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
Газета.Ru 14 сентября в 04:02
Футбол
Отец Месси встретился с руководством «Интер Майами»
Metaratings вчера в 16:01
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Авто
Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов
Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки.
За рулем вчера в 23:01
Волейбол
Российские волейболистки с победы стартовали на Кубке мира в Японии
Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 15 сентября. Они сыграются со сборной Японии.
Вести.Ru 14 сентября в 01:08