Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.

с чего всё началось

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Интеграция будет выше, чем в рамках ЕС, пишет «Коммерсантъ».

В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии

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