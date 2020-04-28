Москва, 28 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Госдуме в режиме видеоконференции проходит совещание депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

В Госдуме проходит совещание в главой ЦБ

Общество «Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании. 54

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как лишилась квартиры Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов. 85

Политика Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля. 3

Здоровье Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13. 30

Экономика «Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.

Политика Без МВФ Украину ждёт банкротство и нищета — Зеленский Киев, 28 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Без поддержки со стороны МВФ Украина обанкротится и погрузится в нищету, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей статье, опубликованной 27 апреля в испанском издании El Pais. 14

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 3

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года. 168

Экономика Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность». 2,1K

Футбол Чемпионат Италии могут завершить досрочно Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня.

Общество График выплаты пенсий в мае изменится В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области. 4

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. 13

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 749

Общество Во Владимирской области введут цифровые пропуска "Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении. 15