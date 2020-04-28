Экономика
REGNUMВ Госдуме проходит совещание в главой ЦБ
Москва, 28 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Госдуме в режиме видеоконференции проходит совещание депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.
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Набиуллина предложила расширить страхование вкладов на социальные НКО и счета ТСЖ
Парламентская газета06:45
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Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как лишилась квартиры
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов.
Петербургский дневник вчера в 13:19
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Политика
Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось
SM News 25 апреля в 10:43
Экономика
«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
Политика
Без МВФ Украину ждёт банкротство и нищета — Зеленский
Киев, 28 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Без поддержки со стороны МВФ Украина обанкротится и погрузится в нищету, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей статье, опубликованной 27 апреля в испанском издании El Pais.
REGNUM 02:33
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Шоу-бизнес
Муцениеце после жалоб на побои обратилась к Прилучному в стихах
Актриса Агата Муцениеце обратилась к своему экс-супругу Павлу Прилучному в Instagram. Свое обращение она оформила в виде стихов.
Газета.Ru 07:31
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Общество
От коронавируса умерли еще три жителя Самарской области
Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
Волга Ньюс 04:18
Футбол
«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властей
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет оштрафован за интервью футбольному обозревателю Сергею Егорову.
News.ru вчера в 12:59
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Футбол
Чемпионат Италии могут завершить досрочно
Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня.
ГЛАС.RU 06:32
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22
Армия и оружие
Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Газета.Ru 07:32
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53