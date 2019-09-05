Общество
КоммерсантъГреф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах. Он считает, что экзамены лишают школьников желания учиться.
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Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.РИА Новостивчера в 22:07
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Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Политика
Путин посетит космодром Восточный
Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
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В МЭР назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
«Совершенно секретно»: В министерстве экономического развития назвали два условия, при которых в РФ перейдут на четырехдневную рабочую неделю.
Совершенно секретно вчера в 04:13
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пилота британской авиакомпании ЕаsуJет, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир.
Известия вчера в 17:59
Политика
Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко
Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
Вести.Ru 07:59
Политика
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Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Футбол
ФИФА объявила номинантов на попадание в команду года
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на попадание в команду года по версии организации.
ТАСС 08:16
Общество
Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру
В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Футбол
Глушаков попросил прощения за свои ошибки
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.
Газета.Ru 07:27
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения
Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении.
Телеканал 360° 02:26
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Гаджеты
Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold
Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Экономика
Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
REGNUM 01:27
Здоровье
В Минздраве назвали причины повышенной смертности в зимний период
Повышение уровня смертности в зимний период могут вызывать перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.
Ридус 05:31
Политика
Путин заявил о праве молодёжи на протесты
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
RT на русском 06:09
Происшествия
В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку разводится с мужем
Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
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Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Культура
Фестиваль китайской живописи гунби откроется в Москве 18 сентября
Фестиваль китайской живописи гунби пройдет с 18 сентября по 20 октября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве.
ТАСС 09:01
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Технологии
В сеть попала база данных пользователей Facebook
В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
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Дзюба поделился ожиданиями перед матчем против Шотландии
Форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы СМИ перед матчем с командой Шотландии.
ProstoProSport 09:05