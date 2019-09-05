Общество

КоммерсантъКоммерсантъГреф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах. Он считает, что экзамены лишают школьников желания учиться.
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с чего всё началось

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.
РИА Новостивчера в 22:07

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на предложение Грефа отменить экзамены. «Один кнут заменяем другим»

URA.Ru04:21

Эксперт прокомментировал идею Грефа отменить экзамены в школах

RT на русском08:04

Греф призвал отменить школьные экзамены

РИА Новостивчера в 22:07

В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов

Национальная служба новостей02:44

Греф предложил избавиться от экзаменов

Известиявчера в 23:47

В Госдуме ответили на призыв Грефа «убить» экзамены в школах

ФАН03:12

Греф рассказал, что хотел бы «убить экзамены»

ТАССвчера в 21:47
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости 08:22
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Политика

Путин посетит космодром Восточный

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
Известия 08:39
Экономика

В МЭР назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

«Совершенно секретно»: В министерстве экономического развития назвали два условия, при которых в РФ перейдут на четырехдневную рабочую неделю.
Совершенно секретно вчера в 04:13
Происшествия

В Донецке снова произошел взрыв

4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Пилота британской авиакомпании ЕаsуJет, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир.
Известия вчера в 17:59
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
Вести.Ru 07:59
Политика

Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Футбол

ФИФА объявила номинантов на попадание в команду года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на попадание в команду года по версии организации.
ТАСС 08:16
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Политика

Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Футбол

Глушаков попросил прощения за свои ошибки

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.
Газета.Ru 07:27
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика

Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения

Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении.
Телеканал 360° 02:26
Культура

AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Гаджеты

Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold

Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Экономика

Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф

Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
REGNUM 01:27
Здоровье

В Минздраве назвали причины повышенной смертности в зимний период

Повышение уровня смертности в зимний период могут вызывать перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.
Ридус 05:31
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Путин заявил о праве молодёжи на протесты

Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
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Происшествия

В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку разводится с мужем

Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Культура

Фестиваль китайской живописи гунби откроется в Москве 18 сентября

Фестиваль китайской живописи гунби пройдет с 18 сентября по 20 октября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве.
ТАСС 09:01
Интернет

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
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Технологии

В сеть попала база данных пользователей Facebook

В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
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Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Футбол

Дзюба поделился ожиданиями перед матчем против Шотландии

Форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы СМИ перед матчем с командой Шотландии.
ProstoProSport 09:05
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