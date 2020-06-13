Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом». Об этом 13 июня сообщило «РИА Новости».
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В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
РИА Новости08:10

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В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

Piter.tv09:57

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского поговорить о Крыме

Профиль09:54

«Монолог с зеркалом»: в Госдуме ответили Зеленскому на инициативу про Крым

News.ru08:26

В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

Известия08:50

В России отреагировали на желание Зеленского поговорить о Крыме

Lenta.ru08:29

В России ответили на слова Зеленского о Крыме: «Очередной возвращенец»

Московский Комсомолец09:08

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

РИА Новости08:10
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Баскетбол

Макколлум выступил против возобновления сезона в НБА

Ранее более 80 игроков лиги провели онлайн-конференцию, в которой они обсудили возможный отказ от участия в оставшихся матчах сезона из-за протестов в США и ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:52
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
6,7K
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
2K
Энергетика

Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок

Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
838
Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
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Общество

Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID

Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
News.ru 09:53
Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

Lenta.ru 06:18
2,1K
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
1,5K
Политика

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство.
Телеканал 360° 11 июня в 17:56
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Авто

Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS

Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня вчера в 07:01
1
Авто

Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России

Audi e-tron почти добрался до России: компания объявила старт предзаказов на первый электрический SUV марки и назвала цену.
Российская газета 11 июня в 06:32
19
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
23
Шоу-бизнес

О страданиях Юлии Норкиной перед смертью рассказала Елена Жукова

ИнфоСМИ 07:36
32
Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
28
Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
2,1K
Космос

Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее

Сотрудники Американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
Афиша Daily вчера в 09:20
1
Общество

Куйвашев рассказал, нужна ли справка для выезда из Свердловской области

Многие говорят, что для того, чтобы куда-то уехать, нужны свежие тесты на ковид и справка об эпидблагополучии, звучит в вопросе.
ТагилСити.ру 10:04
Авто

Дизельный Cadillac Escalade получит обозначение 600D

В субботу, 13 июня, стало известно, что новинка получит обозначение 600D.
CarsWeek.ru 08:21
Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
6
Футбол

«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели

По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
LiveSport.ru вчера в 06:53
Игры

KFC показала ролик с анонсом собственной консоли

В видео говорится, что консоль будет поддерживать разрешение 4K и 120 кадров в секунду.
Evo-rus.com 09:15
1
Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков успешно сдал экзамен на лицензию Pro

Sport24.ru вчера в 07:22
Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Миланом»

Vprognoze.ru вчера в 17:42
Общество

Правительство России увеличило пособие по безработице

На 3 месяца продлевается возможность получать выплату для тех, у кого после 1 марта закончился ее срок.
Говорит Уфа вчера в 09:01
1,9K
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова

Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
358
Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
13
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено больше 4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня.
ТАСС 05:47
50
Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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