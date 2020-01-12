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РИА НовостиВ Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»
Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
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Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
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Шнуров матом ответил на сообщение о его участии в выборах в Госдуму
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров ответил матерным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.
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Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»
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