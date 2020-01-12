Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»

Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
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В Госдуме прокомментировали предложение отпраздновать «юбилей сожжения Москвы»

Life.ru08:25

В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»

РИА Новости07:21

На Украине предложили отметить юбилей сожжения Москвы

URA.Ru00:48

Экс-депутат Рады предложил праздновать 450-летие сожжения Москвы

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«У нас лошадей столько нет»: Глава Меджлиса предложил отпраздновать день сожжения Москвы

Царьград01:32

В Госдуме назвали разжиганием розни идею отпраздновать «годовщину сожжения Москвы»

Газета.Ru07:48

На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Известиявчера в 23:54
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Происшествия

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
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Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
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МИД Ирана вызвал посла Британии после участия в акции

Посла Великобритании в Тегеране Роба Макэйра вызвали в Министерство иностранных дел Ирана после участия в антиправительственном митинге.
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Блумберг пообещал потратить $1 млрд на борьбу с Трампом на выборах

Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель и участник предвыборной гонки Майкл Блумберг заявил, что готов потратить $1 млрд собственных средств на поддержку кандидата от Демократической партии на выборах президента США, чтобы противостоять действующему главе страны Дональду Трампу.
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ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
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Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему

Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
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Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Известия вчера в 17:50
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Шнуров матом ответил на сообщение о его участии в выборах в Госдуму

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров ответил матерным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.
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Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»

Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
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Транспорт

Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Известия 09 января в 07:03
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Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя

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Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»

На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
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Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Иран и Украина согласуют выплаты семьям жертв крушения Boeing

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