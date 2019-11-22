Общество
RuNews24.ruВ Госдуме прокомментировали идею продажи лекарств в кредит
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался против введения инициативы по продаже лекарств в кредит. Он уверен: россияне ввиду огромных процентов попадут в долговую яму, что в итоге приведет к принуждению отдать квартиру за получение препаратов.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей "мемом" в кругах ООН.
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Фигурное катание
Стали известны все финалисты Гран-при по фигурному катанию
Владимир Песня / РИА "Новости" В Японии завершился последний этап серии Гран-при по фигурному катанию, после которого определились все участники финала Гран-при.
Происшествия
Попавший в ДТП мэр Тулуна вышел из больницы
Происшествия
Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи
В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины разъяренная толпа заблокировала работу бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, из-за «пьяного» фельдшера.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Происшествия
Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии
Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Происшествия
В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом
"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
Происшествия
Данные клиентов банка на Урале нашли на улице
Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Политика
Соловьев оценил требования нового посла США к России
Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Теннис
Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Единоборства
Макгрегор рассказал, с кем готов выйти на бой
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года.