Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался против введения инициативы по продаже лекарств в кредит. Он уверен: россияне ввиду огромных процентов попадут в долговую яму, что в итоге приведет к принуждению отдать квартиру за получение препаратов.

В Госдуме прокомментировали идею продажи лекарств в кредит

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