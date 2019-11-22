Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Госдуме прокомментировали идею продажи лекарств в кредит

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался против введения инициативы по продаже лекарств в кредит. Он уверен: россияне ввиду огромных процентов попадут в долговую яму, что в итоге приведет к принуждению отдать квартиру за получение препаратов.
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В Госдуме прокомментировали идею продажи лекарств в кредит

RuNews24.ru22 ноября в 10:48

Кредиты на лекарства неэффективны — Менделевич

Дума ТВ22 ноября в 08:07

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Москва 2422 ноября в 07:51

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Агентство Москва22 ноября в 06:53
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
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Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

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Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей "мемом" в кругах ООН.
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Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

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РИА Новости вчера в 17:17
Политика

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REGNUM вчера в 20:00
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

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Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

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Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Фигурное катание

Стали известны все финалисты Гран-при по фигурному катанию

Владимир Песня / РИА "Новости" В Японии завершился последний этап серии Гран-при по фигурному катанию, после которого определились все участники финала Гран-при.
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Происшествия

Попавший в ДТП мэр Тулуна вышел из больницы

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Происшествия

Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины разъяренная толпа заблокировала работу бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, из-за «пьяного» фельдшера.
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Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
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Происшествия

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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Футбол

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В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом

"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

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Соловьев оценил требования нового посла США к России

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Борис Давыдович Менделевич
Российский врач
Российский врач и общественно-политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва с 28 ноября 2018. Член комитета Госдумы по охране здоровья. Член фракции "Единая Россия".
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