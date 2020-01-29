Энергетика
REGNUMВ Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
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В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа
Газета.Ruвчера в 14:09
На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений
Московский Комсомолецвчера в 08:32
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Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
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Здоровье
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Наука
Доказан простой способ избежать рака
Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании назвали простой способ защиты от рака.
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США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Политика
Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»
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Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Происшествия
Уроженца Киргизии арестовали в Петербурге за рисунки с угрозами Путину
В Петербурге арестовали уроженца Киргизии за рисунки с угрозой в адрес президента России Владимира Путина.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Политика
Мишустин распределил полномочия между своими заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами, сообщается на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
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На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка
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10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях
Культура
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Политика
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Армия и оружие
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Политика
СБУ похитила экс-министра угольной промышленности ДНР
СБУ провела операцию по похищению из ДНР бывшего министра угольной промышленности республики.