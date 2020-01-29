Энергетика

REGNUMREGNUMВ Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
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На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Известиявчера в 23:31

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений

РИА Новостивчера в 16:55

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны

ТАССвчера в 07:58

На Украине рассказали об истощении газовых месторождений страны

RT на русскомвчера в 12:19

В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа

Газета.Ruвчера в 14:09

На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений

Московский Комсомолецвчера в 08:32

На Украине заявили об истощении газовых месторождений

ТК Звездавчера в 17:34
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Здоровье

Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови

Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных, заразившихся коронавирусом из Китая.
НТВ 04:05
Происшествия

Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в результате опрокидывания вахтового автобуса в Оймяконском районе Якутии, из них 12 получили лечение амбулаторно, четверых госпитализировали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
ТАСС 02:39
Происшествия

В Коми трактор провалился под лед на переправе

РИА Новости 03:35
Общество

Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали

Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали.
Lenta.ru 03:14
Космос

Российские космические корабли смогут дозаправляться в космосе

Перспективный российский многоразовый космический корабль «Корона» получит возможность дозаправки на орбите, заявил ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Александр Вавилин 29 января в кулуарах Академических чтений по космонавтике, сообщает Интерфакс.
Красная весна вчера в 07:36
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Степаненко пообещала оставить наследство дочери Петросяна

ФАН 03:32
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий.
Вести.Ru 04:18
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Общество

Советник Зеленского матом прокомментировал цены на газ

Советник президента Украины Игорь Новиков крепко высказался по поводу цен на газ.
Труд вчера в 07:49
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Космос

Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников

Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Красная весна 28 января в 23:32
Политика

Мишустин поручил ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население России о профилактике и предупреждении распространения коронавируса.
РИА Новости 04:18
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
RT на русском 03:35
Политика

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Российская газета вчера в 23:56
Политика

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Голосованию предшествовали бурные дебаты.
Вести.Ru вчера в 16:45
Экономика

Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

По итогам года 2019 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве составила 220 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на 9 процентов.
Lenta.ru 03:57
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Происшествия

СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

РИА Новости 01:05
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa вчера в 01:03
Общество

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области

РИА Новости 02:50
Здоровье

Власти КНР выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны

В конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета 02:13
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM вчера в 10:50
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Гаджеты

LG изобрела смартфон в виде цилиндра со скручивающимся экраном

LG запатентовала очередное любопытное устройство с гибким дисплеем. Внешне оно представляет собой цилиндр со скручивающимся экраном.
Ferra вчера в 08:45
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Общество

В Саратове достраивают новый аквапарк

В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Регион 64 02:16
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