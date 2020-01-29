Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.

В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине

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