Энергетика
REGNUMВ Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа
Газета.Ruвчера в 14:09
На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений
Московский Комсомолецвчера в 08:32
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Здоровье
Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови
Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных, заразившихся коронавирусом из Китая.
Происшествия
Вахтовый автобус перевернулся в Якутии
Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в результате опрокидывания вахтового автобуса в Оймяконском районе Якутии, из них 12 получили лечение амбулаторно, четверых госпитализировали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Происшествия
В Коми трактор провалился под лед на переправе
Общество
Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали
Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали.
Космос
Российские космические корабли смогут дозаправляться в космосе
Перспективный российский многоразовый космический корабль «Корона» получит возможность дозаправки на орбите, заявил ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Александр Вавилин 29 января в кулуарах Академических чтений по космонавтике, сообщает Интерфакс.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента
С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Общество
Советник Зеленского матом прокомментировал цены на газ
Советник президента Украины Игорь Новиков крепко высказался по поводу цен на газ.
Космос
Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников
Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Политика
Мишустин поручил ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население России о профилактике и предупреждении распространения коронавируса.
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Политика
Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Голосованию предшествовали бурные дебаты.
Экономика
Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
По итогам года 2019 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве составила 220 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на 9 процентов.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Здоровье
Власти КНР выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
В конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Гаджеты
LG изобрела смартфон в виде цилиндра со скручивающимся экраном
LG запатентовала очередное любопытное устройство с гибким дисплеем. Внешне оно представляет собой цилиндр со скручивающимся экраном.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Общество
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.