Энергетика

Газета.RuГазета.RuКрупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Компания "Укргазодобыча" сообщила, что пять ее крупнейших месторождений газа близки к полному истощению. Так, в Харьковской и Полтавской областях они исчерпаны более, чем на 80%. Месторождения разрабатываются не менее 35 лет.
Читать в источнике
Комментировать221

Подробнее о событии

Эксперт оценил ситуацию с истощением газовых месторождений Украины

RT на русском09:55

Тупиковая ситуация. Эксперт об истощении месторождений газа на Украине

Радио Sputnik03:52

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны

ТАССвчера в 07:58

На Украине на грани истощения оказались крупнейшие газовые месторождения

ФАНвчера в 18:39

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений

РИА Новостивчера в 16:55

В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа

Газета.Ruвчера в 14:09

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Известиявчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество

Россия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
DonDay-Волгодонск 07:52
Происшествия

Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус

Пациента с подозрением на коронавирус, отдыхавшего в Китае, госпитализировали в Омске в инфекционную больницу, сообщили в четверг в региональном минздраве.
РИА Новости 09:55
Политика

Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ

Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.
DixiNews 02:53
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга

Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
Актуальные Новости 03:48
Происшествия

В Италии задержан лайнер с 67 россиянами из-за риска коронавируса

В итальянском порту Чивитавеккья задержали круизный лайнер с 67 россиянами на борту из-за риска коронавируса.
RT на русском 09:22
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Религия

В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина

Lenta.ru 09:57
Политика

Путин передал наилучшие пожелания помилованной израильтянке Иссахар

Известия 04:50
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Политика

Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Коммерсантъ 06:25
Фигурное катание

Фигуристка Трусова углубленно обследовалась в больнице

Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова углубленно обследовалась в Центральной детской клинической больнице города Москвы.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik

Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
РЕН ТВ 03:05
Футбол

Футболист Роберт Мак покинул «Зенит»

Санкт-Петербургские ведомости 07:46
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру 06:57
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова показала фигуру в купальнике

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в микроблоге снимком из отпуска.
VSE42.RU вчера в 22:35
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Общество

«Открытые медиа» обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард

В 2013 году полная тёзка жены председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Наталии Гордеевой получила в собственность 500-метровую квартиру в элитном ЖК "Гранатный палас", который расположен в самом центре Москвы на Патриарших прудах.
ЗакC.Ру 08:26
Политика

Путин сменил заместителя директора ФСО России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.
RT на русском 09:54
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Футбол

Александр Соболев: еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»

Вести.Ru 09:30
Футбол

Федун прояснил ситуацию с переходом Веллитона в «Ливерпуль»

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прояснил ситуацию с несостоявшимся переходом бразильского форварда Веллитона в "Ливерпуль".
Газета.Ru 06:58
Происшествия

У угрожавшей взорвать самолет пассажирки рейса S7 не оказалось бомбы

Газета.Ru 09:05
Происшествия

Арестован предполагаемый организатор задержания Голунова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 09:49
Музыка

Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой

Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Аргументы и Факты 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное