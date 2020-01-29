Компания "Укргазодобыча" сообщила, что пять ее крупнейших месторождений газа близки к полному истощению. Так, в Харьковской и Полтавской областях они исчерпаны более, чем на 80%. Месторождения разрабатываются не менее 35 лет.

Общество Россия закрывает границу с Китаем С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.

Происшествия Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус Пациента с подозрением на коронавирус, отдыхавшего в Китае, госпитализировали в Омске в инфекционную больницу, сообщили в четверг в региональном минздраве.

Политика Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.

Здоровье Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.

Шоу-бизнес Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.

Фигурное катание Фигуристка Трусова углубленно обследовалась в больнице Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова углубленно обследовалась в Центральной детской клинической больнице города Москвы.

Общество «Открытые медиа» обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард В 2013 году полная тёзка жены председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Наталии Гордеевой получила в собственность 500-метровую квартиру в элитном ЖК "Гранатный палас", который расположен в самом центре Москвы на Патриарших прудах.

Политика Путин сменил заместителя директора ФСО России Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор задержания Голунова Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова.