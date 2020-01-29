Энергетика
REGNUMВ Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
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В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа
Газета.Ruвчера в 14:09
На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений
Московский Комсомолецвчера в 08:32
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Радикальный способ борьбы с коронавирусом предложил доктор Мясников
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