Энергетика

REGNUMREGNUMВ Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
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На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Известиявчера в 23:31

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений

РИА Новостивчера в 16:55

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны

ТАССвчера в 07:58

На Украине рассказали об истощении газовых месторождений страны

RT на русскомвчера в 12:19

В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа

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На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений

Московский Комсомолецвчера в 08:32

На Украине заявили об истощении газовых месторождений

ТК Звездавчера в 17:34
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Общество

Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ

Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
РБК 03:43
Кино

Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби

Piter.tv 03:02
Общество

В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
РИА Новости 03:12
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Армия и оружие

РКЦ «Прогресс» готов создать новую ракету для «Морского старта»

Именно поэтому нынешний владелец «Морского старта» — компания S7 Space — начала переговоры о создании новых ракет с «Роскосмосом».
Expert.ru 27 января в 11:39
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Политика

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Голосованию предшествовали бурные дебаты.
Вести.Ru вчера в 16:45
Политика

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Российская газета вчера в 23:56
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева резко ответила на высказывания Боярского

Боярский подчеркнул, что если бы его супруга предложила ему завести ребенка, он счел бы, что она сошла с ума.
Uznayvse.ru вчера в 08:24
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
РБК 03:59
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 28 января в 16:55
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе

Московский Комсомолец 03:10
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери

Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Суть событий вчера в 01:29
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о провалах в памяти матери из-за алкоголизма

Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной рассказала об алкоголизме матери.
Народные новости 02:33
Политика

В МЧС Чувашии опровергли увольнение участника инцидента с Игнатьевым

Начальник городской пожарной части Чебоксар, которого экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев в штуку заставил подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники, продолжает службу в ведомстве, сообщили в МЧС по республике.
RT на русском 03:47
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК 28 января в 10:51
Общество

Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из больницы в Москве. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.
РБК 03:14
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены от десяти до 12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Экономика

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье

Радикальный способ борьбы с коронавирусом предложил доктор Мясников

Телеврач Александр Мясников предложил бороться с новым китайским коронавирусом радикальным способом.
Соловей.Инфо 01:41
Здоровье

Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови

Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных с коронавирусом из Китая. Среди них сепсис и септический шок.
НТВ 04:05
Происшествия

Девушку приговорили к 9 годам за убийство из-за замечания в магазине

27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор.
Четвертая Власть 03:23
Политика

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:46
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