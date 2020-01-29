Политика
REGNUMВ Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
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В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа
Газета.Ruвчера в 14:09
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Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Общество
В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел
Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Общество
Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Происшествия
Российского полицейского поймали с набитым наркотиками карманом
По данным источника «Ленты.ру», российский полицейский собирался сделать закладку.
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд
Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Футбол
Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Общество
Российский суд обязал детей-сирот оплатить кредиты умершей матери
Суд в Самарской области обязал четырех сирот оплатить долги по кредитам умершей матери.
Армия и оружие
Американцы нашли останки жертв крушения самолета ВВС США в Афганистане
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Общество
Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер»
В нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.